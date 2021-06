Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Une offre de MLS vient de tomber !

Publié le 15 juin 2021 à 16h20 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le LOSC a récemment une offre de transfert en provenance des Etats-Unis. Un montant qui approche les 15 millions d’euros.

Champion de France, le LOSC prépare une petite révolution pour cet été. Avec le possible départ de Christophe Galtier (en partance pour l’OGC Nice, même si les Dogues se montrent durs en affaire…), plusieurs cadres vont également en profiter pour se relancer ailleurs. Mike Maignan a dit oui au Milan AC, Boubakary Soumaré devrait filer à l’Anglais et Jonathan Bamba se retrouve chaudement courtisé, en Europe et même au-delà…

Une offre pour Bamba

Selon nos informations, le LOSC vient en effet de recevoir une offre de transfert pour Jonathan Bamba. Si l’identité du club n’a pas filtré, nous savons qu’elle vient des États-Unis et avoisine les 15 millions d’euros. Pour l’heure, elle a peu de chance d’aboutir. Notamment parce que Jonathan Bamba a d’autres aspirations que la MLS. Cette offensive a toutefois le mérite de confirmer que le championnat américain, dont la fenêtre de transferts de la mi-saison va ouvrir ses portes début juillet, commence à avoir de plus en plus de moyens. L’arrivée de la franchise de Miami, pilotée par David Beckham, galvanise le marché américain.