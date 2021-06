Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences d’Aulas sur le départ de Memphis Depay !

Publié le 15 juin 2021 à 15h00 par T.M.

D’ici peu, Memphis Depay devrait s’engager au FC Barcelone. De quoi donner certains regrets du côté de l’OL et Jean-Michel Aulas.

Arrivé en 2017 à l’OL, Memphis Depay a porté les Gones sur ses épaules. Une belle histoire qui a toutefois touché à sa fin. En effet, arrivé au terme de son contrat, le Néerlandais a préféré poursuivre l’aventure loin du Rhône, ne voulant pas prolonger. Libre cet été, Depay est d’ailleurs attendu au FC Barcelone où son arrivée devrait être annoncé d’ici peu. L’OL va donc devoir tourner la page avec l’ancien de Manchester United, ce qui reste un peu en travers de la gorge de Jean-Michel Aulas.

« On est satisfait de ses quatre ans et demi ici »