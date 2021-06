Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta proche de boucler un nouveau dossier colossal à 0€ !

Publié le 14 juin 2021 à 23h30 par D.M.

En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay devrait bien s'engager avec le FC Barcelone. Les deux parties règlent les derniers détails avant l'officialisation qui pourrait intervenir dans les prochains jours.

« J'avais à peine 23 ans quand je suis arrivé. J'ai changé, j'ai grandi. Ici je suis devenu un homme. Quand je me retourne, je trouve que c'est beau à voir. Je me suis bâti des souvenirs pour longtemps, des amitiés aussi. Ici, c'était ma maison Je peux partir avec plein de bons sentiments: j'ai tout donné, et en retour, le club m'a de nouveau rendu heureux d'être footballeur. J'ai tout aimé, le club, le stade, les supporters. Quand je me retourne aujourd'hui, c'est un trophée qui me manque. C'est très difficile pour moi, de me dire que je n'ai rien gagné à Lyon » . Le 21 mai dernier, Memphis Depay faisait ses adieux à l’OL. Sous contrat jusqu’au 30 juin avec le club lyonnais, l’international néerlandais va donc évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. Annoncé dans le viseur du PSG, ou encore de la Juventus, Depay devrait prendre la direction de l’Espagne.

Depay et le Barça proches d'un accord total