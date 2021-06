Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lionel Messi, c’est terminé !

Publié le 15 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Figurant pourtant dans les petits papiers du PSG et de Manchester City, Lionel Messi semble être amené à poursuivre sa carrière au FC Barcelone, pour le plus grand bonheur de Cesc Fabregas.

Lionel Messi pourrait finir par quitter le FC Barcelone cet été s’il ne prolongeait pas son contrat actuel qui prendra fin le 30 juin prochain. Le PSG et Manchester City seraient sur les rangs afin d’accueillir le sextuple Ballon d’or, mais il se pourrait que Joan Laporta soit déjà parvenu à ses fins avec le capitaine du FC Barcelone bien qu’un accord final n’ait pas encore été trouvé au niveau de sa prolongation de contrat. Cependant, selon la presse catalane, cette opération serait en très bonne voie et Goal UK a assuré lundi qu’on se dirigerait vers une prolongation de Messi au FC Barcelone. L’occasion pour son ami et ancien coéquipier Cesc Fabregas de l’inciter à poursuivre au Barça .

« J'aimerais le voir jouer au Barça pendant de nombreuses années encore »