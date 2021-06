Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti pourrait jouer un très vilain tour au FC Barcelone !

Publié le 15 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Alors qu’il est annoncé qu’Aymeric Laporte pourrait débarquer au FC Barcelone cet été, c’est finalement le Real Madrid qui pourrait s’offrir le néo-international espagnol.

Barré par John Stones et Ruben Dias à Manchester City, Aymeric Laporte pourrait faire ses valises cet été. D’ailleurs, chez les Citizens, Pep Guardiola ne semble pas retenir l’international espagnol, au point même de discuter de ce dossier avec… le FC Barcelone. A la recherche d'un défenseur central, les Blaugrana s’intéresseraient à l’ancien joueur de l’Athletic Bilbao, qui ne dirait pas non à un retour en Espagne et à une arrivée au Barça. Cependant, c’est plutôt le Real Madrid qui pourrait avoir les faveurs de Laporte.

« Il veut venir à Madrid »