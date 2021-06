Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec Sergio Ramos !

Publié le 14 juin 2021 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos a rencontré Florentino Pérez ce dimanche pour évoquer son avenir. Lors de cet entretien, le capitaine du Real Madrid aurait ouvert la porte à une prolongation avec le Real Madrid. De son côté, Florentino Pérez serait également prêt à continuer sa cohabitation avec Sergio Ramos, mais à condition qu'il accepte sa première offre.

Dans un peu plus de 15 jours, Sergio Ramos sera libre de tout contrat. Alors qu'il peinerait à trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez, le capitaine du Real Madrid se rapprocherait dangereusement d'un départ. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester City, en embuscade pour récupérer Sergio Ramos librement et gratuitement cet été. Alors que sa situation au Real Madrid n'est pas encore réglée, le vétéran de 35 ans aurait rencontré Florentino Pérez ce vendredi. Et lors de cette réunion, les deux hommes auraient eu un échange productif.

Florentino Pérez aurait donné une deuxième chance à Sergio Ramos