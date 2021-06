Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle avancée décisive dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 13 juin 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin, Sergio Ramos va faire ses valises et quitter le club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Alors que le PSG et Manchester City seraient en embuscade pour récupérer le capitaine merengue, Florentino Pérez aurait organisé une réunion avec le joueur ce vendredi. Un rendez-vous qui aurait porté ses fruits.

Sergio Ramos pourrait mettre fin à 16 années de règne au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit, et ce, depuis le 1er janvier. Alerté par la situation de Sergio Ramos, le PSG et Manchester City seraient à l'affût pour profiter de cet énorme opportunité à 0€. D'ailleurs, les Citizens pourraient avoir un gros coup à jouer sur ce dossier. Selon les informations d' El Confidencial , René Ramos, frère et agent du joueur, aurait contacté Pep Guardiola pour lui proposer les services du capitaine du Real Madrid. De son côté, Sergio Ramos ne serait pas resté les bras croisés et aurait également bougé son petit doigt en vue d'un départ vers Manchester City. Comme l'a indiqué le média espagnol, le vétéran de 35 ans aurait téléphoné à Txiki Begiristain, le directeur sportif des Citizens . Une nouvelle qui ne doit pas faire plaisir au PSG, et encore moins au Real Madrid. Toutefois, Florentino Pérez ne compterait pas se laisser faire et ferait le maximum pour conserver Sergio Ramos et le prolonger.

Le clan Sergio Ramos aurait sondé Manchester City

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, lâchées sur son compte Twitter , Florentino Pérez aurait prévu de rencontrer Sergio Ramos très prochainement pour évoquer son avenir et tenter de trouver une solution pour renouveler son bail. Comme l'a précisé le journaliste italien, le capitaine du Real Madrid espérerait parapher un contrat de deux saisons, ou d'une année plus une en option. Difficile de savoir si Florentino Pérez lui accordera ce qu'il demande. Toutefois, une chose serait sûre, le président du Real Madrid multiplierait les rendez-vous avec Sergio Ramos pour essayer de trouver un terrain d'entente.

Une réunion décisive entre Sergio Ramos et Florentino Pérez ?