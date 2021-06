Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour cet ancien du PSG ?

Publié le 14 juin 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que Kingsley Coman serait sur les tablettes du FC Barcelone, la piste menant au joueur du Bayern Munich serait loin d’être aisée pour le club catalan.

L’été promet d’être agité pour le FC Barcelone ! En effet, le club catalan entend renouveler son effectif dans plusieurs secteurs de jeu après des dernières saisons en-dessous des attentes. Mais pour cela, après avoir récupéré Emerson Royal et recruté des joueurs libres (Sergio Agüero et Eric Garcia, tandis que Memphis Depay pourrait bientôt venir), le Barça va maintenant devoir dégraisser afin de recruter par la suite. Mais si cette vague de départ n’a pas encore été réalisée, cela n’empêcherait pas Joan Laporta de penser à la suite de son recrutement dès maintenant…

Le Bayern Munich tenterait de conserver Kingsley Coman !

Et cela passerait par la possible saisie de l’opportunité Kingsley Coman ! En effet, en fin de contrat le 30 juin 2023, celui qui a soufflé ses 25 bougies ce dimanche pourrait quitter le Bayern Munich cet été, mécontent du fait que le club bavarois ne réponde pas à ses prétentions salariales dans l'optique d'une prolongation. Mais selon les informations dévoilées par Saber Desfarges sur son compte Twitter, le Bayern Munich n’aurait pas l’intention de laisser partir si facilement l’ancien joueur du PSG. Et pour cause, l’écurie allemande se montrerait pour l’heure inflexible et aurait ainsi fixé un prix astronomique et prohibitif pour éloigner les éventuels prétendants. Reste maintenant à savoir si cela suffira à freiner le FC Barcelone.