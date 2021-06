Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est déjà passé à la vitesse supérieure pour David Luiz !

Publié le 14 juin 2021 à 6h00 par T.M.

Après avoir porté le PSG, David Luiz pourrait rejoindre… l’OM. Et en coulisse, cela bougerait pour l’arrivée du Brésilien.

Avec le départ annoncé de Duje Caleta-Car et l’incertitude autour de Leonardo Balerdi, pas assuré de revenir à l’OM, un défenseur central pourrait être nécessaire à Jorge Sampaoli. Et depuis quelques heures, un nom revient sur la Canebière : David Luiz. Passé par le PSG, le Brésilien est actuellement libre suite à la fin de son aventure à Arsenal. A 34 ans, il pourrait donc revenir en Ligue 1 et l’arrivée de David Luiz à l’OM serait visiblement bien engagée.

Longoria passe à l’action !

Ayant déjà acté l’arrivée de Gerson, l’OM pourrait prochainement annoncer celle de David Luiz. Pablo Longoria serait en tout cas au travail pour réaliser cette opération. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, l’agent de David Luiz aurait d’ores et déjà discuté avec la direction de l’OM et entre les deux parties, cela aurait notamment discuté du salaire et d’autres détails du contrat du Brésilien sur la Canebière. A voir maintenant si un accord pourra être trouvé.