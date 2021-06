Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola est confronté à un énorme dilemme pour cet été !

Publié le 15 juin 2021 à 18h30 par Th.B.

Le FC Barcelone travaillerait sur de grosses opérations en marge du mercato et il se pourrait que Bernardo Silva soit l’une des recrues par le biais d’un échange de joueurs. Néanmoins, Pep Guardiola ne serait pas intéressé par l’idée de céder son milieu offensif. Explications.

Les semaines passent et le FC Barcelone a déjà bien avancé dans son mercato estival. En plus d’Emerson Royal, le club blaugrana a déjà enregistré les venues gratuites de Sergio Agüero et d’Eric Garcia en attendant celle de Memphis Depay prévue pour la semaine prochaine. Mais là ne se limiterait pas le recrutement de Joan Laporta, président du Barça . En effet, des joueurs comme Riyad Mahrez, Aymeric Laporte ou encore Bernardo Silva intéresseraient le nouveau patron du FC Barcerlone. D’autant plus que ces profils ne seraient pas certains de poursuivre à Manchester City la saison prochaine en raison de la volonté de Pep Guardiola de recruter Jack Grealish et Harry Kane. Pour ce faire, des ventes sont escomptées et The Athletic a révélé ce mardi que avant de mettre la main sur l’un de ces deux joueurs, un membre de l’effectif de City serait contraint de prendre la porte via un transfert définitif. Bernardo Silva serait d’ailleurs le plus à même d’être vendu d’après le média britannique en raison de sa bonne forme et de sa valeur marchande importante. D’autant plus que le FC Barcelone aurait une chance concrète avec l’ailier/milieu offensif des Skyblues . Mundo Deportivo a confié lundi que Silva pourrait être utilisé via un échange de joueurs pour les opérations Ousmane Dembélé et Sergi Roberto. Et du point de vue du joueur, la porte serait ouverte.

Bernardo Silva emballé par le Barça…

Ce mardi, The Athletic a révélé que malgré un bon retour au premier plan à Manchester City cette saison, Bernardo Silva caresserait le désir d’aller voir ailleurs et de ce fait de quitter Manchester City. Grâce aux témoignages de différentes sources, The Athletic affirme que l’ancien de l’AS Monaco aurait l’été dernier été sur le départ pour le FC Barcelone. L’échec de cette transaction aurait eu de grosses répercussions sur son état d’esprit à l’époque. Et alors que le FC Barcelone serait de nouveau intéressé par son profil, ce transfert aurait des chances de se matérialiser au cours du mercato.

…mais pas Guardiola qui veut pourtant recruté Kane