Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour ce dossier de Leonardo ?

Publié le 16 juin 2021 à 7h15 par A.C.

Actuellement avec l’Espagne à l’Euro, Fabian Ruiz est un profil qui plait beaucoup au Paris Saint-Germain.

La qualification manquée en Ligue des Champions pourrait couter très cher au Napoli, qui pourrait être obligé de vendre les meilleurs éléments de son effectif. Leonardo le sait et aurait ainsi rapidement coché deux noms : celui de Kalidou Koulibaly et celui de Fabian Ruiz. Ce dernier n’est toutefois pas seulement suivi par le PSG, puisque le Real Madrid et le FC Barcelone souhaiteraient également le recruter. Cela était également le cas de Manchester City, mais Il Corriere dello Sport a récemment expliqué que Pep Guardiola aurait finalement d’autres cibles.

Le PSG refroidi par le Napoli