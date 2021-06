Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pjanic !

Publié le 15 juin 2021 à 23h15 par A.D.

De retour sur le banc de la Juventus, Massimiliano Allegri aimerait rapatrier Miralem Pjanic. Toutefois, le milieu de terrain du FC Barcelone ne serait pas la piste préférentielle du coach italien. Selon la presse italienne, La Vieille Dame privilégierait le recrutement de Youri Tielemans ou de Corentin Tolisso car Miralem Pjanic est vieillissant (31 ans).

En grande difficulté pour sa première saison au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait prendre le large dès cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'international bosnien pourrait atterrir au PSG. Selon nos informations du 20 mai, Leonardo et Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, se sont vus proposer les services de Miralem Pjanic pour la saison prochaine. Et alors que le PSG et les Blues réfléchissent pour le moment, la Juventus serait prête à leur couper l'herbe sous le pied. Avec le retour de Massimiliano Allegri à Turin, les Bianconeri aimeraient également rapatrier Miralem Pjanic. Mais heureusement pour le PSG, le milieu de terrain du Barça ne serait pas un premier choix pour la Juve .

Pjanic n'est pas la priorité de la Juve