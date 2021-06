Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola prévoit un nouveau deal à 10M€ avec Leonardo !

Publié le 15 juin 2021 à 22h45 par A.D.

Alors que Mitchel Bakker aurait annoncé au PSG ses envies d'ailleurs, la Juventus serait prête à sauter sur l'occasion lors du prochain mercato estival. Grâce à l'intervention de Mino Raiola, La Vieille Dame pourrait rafler la mise pour une somme proche de 10M€.

Arrivé libre de l'Ajax à l'été 2019, Mitchel Bakker a obtenu de plus en plus de temps de jeu cette saison au PSG. Lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2023, l'international néerlandais U21 pourrait toutefois faire ses valises dès cet été et rejoindre un nouveau club. En effet, Mitchel Bakker voudrait quitter le PSG et pourrait atterrir à Turin dans les prochaines semaines, du côté de la Juventus.

Mitchel Bakker envoyé par Mino Raiola à la Juve ?