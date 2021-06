Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba prend un énorme tournant !

Publié le 15 juin 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 15 juin 2021 à 19h40

Bien qu’un transfert de Paul Pogba soit évoqué pour le mercato estival, il se pourrait bien que tout soit reporté à l’été prochain, soit à l’expiration de son contrat à Manchester United. Le PSG va devoir se montrer patient.

« Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (sourire) ». À l’occasion de sa présence en conférence de presse jeudi dernier, Paul Pogba mettait les choses au clair concernant un éventuel intérêt du PSG pour sa personne. Comme L’Équipe l’a récemment assuré, le recrutement d’un milieu central ferait partie des trois priorités de Leonardo avec le fait de renforcer ls postes de latéral gauche et de latéral droit . Foot Mercato a même fait état de discussions entre Leonardo et Mino Raiola pour le transfert de Paul Pogba. Compatriote de Pogba en Équipe de France, Presnel Kimpembe a fait passer le message suivant en conférence de presse ces derniers jours quant à une potentielle arrivée de Pogba au PSG. « Je n’en ai pas parlé avec lui. C’est un grand garçon, il n’a besoin de personne pour se décider. N’importe quel club serait ravi de l’accueillir. Cela ne dépend que de lui, de son agent et de son futur club. On connaît également ses talents de leader naturel. Quand il faut parler, on ne va pas dire gouverner, il le fait naturellement. Il parle toujours aux bons moments ». Néanmoins, Manchester United compterait bien chambouler les potentiels plans du PSG pour le transfert de Pogba.

Manchester United veut prolonger Pogba…

Manchester United prévoirait d'avoir une discussion avec Paul Pogba au sujet de sa prolongation de contrat, qui court jusqu’en juin 2022. Cependant, aucun mouvement n’aurait été initié à l’instant T de la part de Manchester United auprès du clan Pogba. Et au niveau des potentiels clubs intéressés par son transfert, aucun contact ferme n’aurait été lancé alors que cette opération ne pourrait se matérialiser que par un échange de joueurs compte tenu de la réalité économique actuelle. Le PSG ne serait donc pas encore passé à l’action pour un transfert cet été, et il se pourrait bien que tout se décante en 2022.

…mais le clan Pogba prépare son départ pour 2022