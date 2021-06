Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City, Juve… Le feuilleton Ousmane Dembélé est lancé !

Publié le 15 juin 2021 à 13h30 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé tarde avant de prolonger son contrat. Une situation qui inquiète les dirigeants du FC Barcelone, désireux de rencontrer l’agent du Français ce mardi.

Actuellement avec l’équipe de France pour disputer l’Euro, Ousmane Dembélé va faire parler de lui cet été. Si l’attaquant de 24 ans reste actuellement focalisé sur les prochaines échéances des Bleus , et notamment le choc face à l’Allemagne ce mardi soir, le FC Barcelone s’active dans le même temps pour clarifier sa situation. Dembélé va entrer dans sa dernière année de contrat et semble vouloir prendre son temps avant d’envisager une prolongation en Catalogne, au grand dam de Joan Laporta. Alors que le Barça cherche à limiter les pertes sur le plan financier, un départ libre en 2022 de l’international tricolore, recruté pour 135M€ bonus compris à l’été 2017, n’entre clairement pas dans les plans du président blaugrana. Pourtant, la menace est grande dans ce dossier, incitant le FC Barcelone à vouloir passer à l’action.

Un échange espéré avec City par le Barça

La journée de ce mardi s’annonce décisive pour Ousmane Dembélé. Outre la rencontre des Bleus contre l’Allemagne pour le premier gros choc du groupe F, l’agent du Français devrait rencontrer la direction du FC Barcelone pour faire le point sur la situation du joueur selon les informations de Mundo Deportivo. Les Blaugrana espèrent encore voir ce dernier prolonger mais ne comptent pas prendre le risque de le voir partir librement. Ainsi, le conseil d’administration envisage très clairement de se séparer d’Ousmane Dembélé dès cet été, soit par vente directe pour renflouer les caisses ou par un échange afin de mettre la main sur l’une des cibles barcelonaises. La piste Manchester City serait notamment à suivre de près pour Ousmane Dembélé, puisque les dirigeants des deux clubs se seraient déjà rencontrés il y a quelques jours pour évoquer une grosse opération comprenant le Français, permettant ainsi la venue au Camp Nou de Raheem Sterling, Aymeric Laporte, Bernardo Silva et/ou Joao Cancelo, très appréciés par le FC Barcelone. Ce mardi, Mundo Deportivo confirme qu’un échange entre Ousmane Dembélé et Bernardo Silva est à l’ordre du jour, au point que Pep Guardiola aurait même déjà donné son aval, mais Joan Laporta pourrait avoir du mal à pousser vers la sortie son joueur.

La Juve et le PSG rêvent de recruter gratuitement Dembélé