Mercato - Real Madrid : Tous les feux sont au vert pour le PSG avec Varane !

Publié le 15 juin 2021 à 19h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ du côté de Manchester United, Raphaël Varane pourrait cependant rejoindre le PSG alors que le Real Madrid préparerait déjà sa succession avec Jules Koundé.

En fin de contrat à compter du 30 juin 2022, Raphaël Varane serait amené à quitter le Real Madrid dès cet été. En effet, en raison de l’absence d’un accord pour une prolongation, le comité de direction merengue prendrait en considération une vente de Varane afin de ne pas le laisser filer dans un an, soit à l’expiration de son engagement avec le vice-champion d’Espagne. Le PSG resterait en embuscade dans ce dossier, appréciant le profil du champion du monde, et étant à la recherche d’un défenseur central. Cependant, The Manchester Evening News a confié lundi que le Real Madrid serait prêt à vendre Varane à Manchester United. De quoi jeter un coup de froid sur ce dossier pour Leonardo et le PSG.

Un retour en France pour Varane, le Real Madrid déjà penché sur sa succession