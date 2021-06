Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or avec… Paul Pogba !

Publié le 15 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Manchester United semble souhaiter conserver Paul Pogba, les proches du milieu de terrain suivi par le PSG, ont mis les choses au clair sur la question.

Les semaines passent, mais l’avenir de Paul Pogba à Manchester United demeure toujours aussi flou. Certes, Ole Gunnar Solskjaer semble souhaiter qu’un terrain d’entente soit trouvé entre sa direction et le clan Pogba pour que le champion du monde prolonge son contrat qui court jusqu’en juin 2022. Néanmoins, cette éventualité ne serait pas la plus plausible à ce jour. De quoi permettre au PSG notamment de se mettre à rêver d’un transfert de Pogba cet été, alors que les discussions entre Leonardo et son agent Mino Raiola auraient déjà été initiées d’après Foot Mercato.

Les proches de Pogba jettent un froid sur une prolongation