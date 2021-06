Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba affiche une certitude pour son avenir !

Publié le 15 juin 2021 à 19h15 par Th.B.

Bien que ce soit le moment où jamais pour le PSG de lancer une offensive pour Paul Pogba, il serait peu probable selon les proches du milieu de terrain de Manchester United qu’il quitte les Red Devils cet été.

Alors que Manchester United prévoirait de tenter sa chance pour une prolongation de contrat de Paul Pogba auprès de ses proches et de son agent Mino Raiola, il semblerait que le milieu de terrain des Red Devils ne prévoit pas de s’éterniser au sein du club mancunien où son contrat court jusqu’en juin 2022. En effet, à en croire The Manchester Evening News qui aurait contacté des proches de l’international français, une prolongation de contrat ne serait pas un sujet d’actualité au sein du clan Pogba. De quoi faire les affaires de Leonardo, qui selon Foot Mercat o, travaillerait auprès de Raiola pour la venue de Paul Pogba au PSG.

Les proches de Pogba tablent sur un départ pour 2022