Mercato - Barcelone : Tous les feux au vert pour Aymeric Laporte ?

Publié le 15 juin 2021 à 21h30 par A.C.

Actuellement à Manchester City, Aymeric Laporte pourrait faire son retour en Espagne, du côté du FC Barcelone.

Avec les possibles départs de Samuel Umtiti ou de Clément Lenglet, les dirigeants du FC Barcelone ont activé plusieurs dossiers pour renforcer la défense. L’un des plus chauds concerne Aymeric Laporte, qui connait très bien la Liga pour y avoir évolué pendant des nombreuses années sous le maillot de l’Athletic Bilbao. Plusieurs sources comme Sport et The Athletic ont annoncé que Laporte souhaiterait quitter Manchester City, alors que son contrat court jusqu’en 2025. Il pourrait notamment être inséré dans un échange avec Ousmane Dembélé, ou encore Sergi Roberto.

Le Barça est plutôt confiant pour Laporte