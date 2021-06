Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Frenkie De Jong sur l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 15 juin 2021 à 22h00 par B.C.

Menacé de quitter le FC Barcelone, Ronald Koeman a finalement été maintenu à son poste par Joan Laporta. Une décision qui ravit Frenkie De Jong.

Une année seulement après son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman était déjà tout proche de faire ses valises. En effet, Joan Laporta a pendant de longues semaines songé à remplacer l’entraîneur néerlandais, avant de finalement le conforter dans ses fonctions. Ronald Koeman aura donc une nouvelle chance de s'imposer au FC Barcelone et peut déjà compter sur plusieurs renforts de taille, avec les arrivées bouclées de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson, en attendant probablement Memphis Depay, son ancien protégé chez les Oranje . L’attaquant de l’OL, arrivant en fin de contrat, pourra également retrouver Frenkie De Jong avec qui il dispute actuellement l’Euro, et ce dernier n’a pas caché sa joie de pouvoir encore évoluer sous les ordres Ronald Koeman la saison prochaine.

« Koeman ? Il va sans dire que cela me rend heureux »