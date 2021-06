Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Sterling, Laporte... Une opération colossale en préparation ?

Publié le 15 juin 2021 à 10h00 par D.M.

Intéressé par Ousmane Dembélé et Sergi Roberto, Manchester City pourrait procéder à un échange de joueurs et inclure dans l'opération plusieurs profils désirés par Joan Laporta.

Défait en finale de Ligue des champions par Chelsea, Manchester City chercherait à se renforcer et pourrait piocher au FC Barcelone pour densifier certains secteurs. Selon les informations d’ Esport 3 , Pep Guardiola apprécierait plusieurs joueurs de Ronald Koeman à l’instar d’Ousmane Dembélé, également annoncé du coté du PSG, de la Juventus et de Manchester United. L’ancien entraîneur du FC Barcleone aurait également coché le nom de Sergi Roberto.

Barcelone et Manchester City auraient évoqué un échange