Mercato - Barcelone : Un cadre de Guardiola pense au Barça !

Publié le 15 juin 2021 à 17h00 par Th.B.

Courtisé par le FC Barcelone depuis un bon moment, Bernardo Silva serait intéressé par l’idée d’arborer la tunique blaugrana la saison prochaine. Une opération qui aurait déjà pu se faire la saison passée.

Après les départs de Sergio Agüero et Eric Garcia, libres de tout contrat, au FC Barcelone, Manchester City lorgneraient deux joueurs du Barça . Ousmane Dembélé et Sergi Roberto seraient des profils appréciés par Pep Guardiola. Et selon Mundo Deportivo, l’entraîneur de Manchester City ne serait pas contre l’idée de céder Bernardo Silva et Joao Cancelo en échange afin de parvenir à ses fins avec Dembélé et Roberto. Et Bernardo Silva aurait pu débarquer à Barcelone bien avant.

Bernardo Silva très chaud pour le FC Barcelone