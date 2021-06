Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est ouverte pour une star de Guardiola !

Publié le 16 juin 2021 à 0h00 par Th.B.

Bernardo Silva figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone en marge du mercato estival. Et Manchester City ne devrait pas s’opposer à son départ. Explications.

Le FC Barcelone a déjà bien entamé son mercato estival en parvenant à boucler les arrivées de Sergio Agüero, d’Eric Garcia ou encore d’Emerson Royal. Au cours des prochains jours, le Barça pourrait témoigner de la venue de Memphis Depay, également libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger avec l’OL. Mais là ne résideraient pas les uniques pistes explorées par Joan Laporta. Le nouveau président du FC Barcelone cultiverait la volonté de piocher à Manchester City où Bernardo Silva pourrait être disponible sur le marché.

Bernardo Silva emballé par une arrivée en Espagne, City ouvert à une vente