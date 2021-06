Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Tout serait bouclé pour Lionel Messi !

Publié le 16 juin 2021 à 9h00 par B.C.

Après de longs mois d’incertitude pour son avenir, Lionel Messi devrait finalement prolonger avec le FC Barcelone.

Figure du FC Barcelone, Lionel Messi s’apprête officiellement à quitter le club culé après plus de vingt années de présence en Catalogne. En effet, le contrat de l’Argentin touchera à son terme à la fin du mois, et aucune prolongation n’a encore été officialisée par le Barça. Une situation qui inquiète du côté du Camp Nou, d’autant que le PSG n’a jamais caché son intention de se positionner si Lionel Messi venait à décider de plier bagage. Cependant, c’est bien vers un nouveau bail en faveur du FC Barcelone que se dirige l’attaquant argentin.

Pour Lionel Messi, c’est fait ?