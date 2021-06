Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Hakimi !

Publié le 16 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ pour le PSG ou Chelsea depuis quelque temps, Achraf Hakimi quittera bien l’Inter selon son représentant.

Bien qu’il n’ait déposé ses valises à l’Inter que l’été dernier, Achraf Hakimi pourrait déjà être amené à aller voir ailleurs. En effet, le champion d’Italie avec le club lombard devrait partir en raison des difficultés financières affichées par les Nerazzurri . Le PSG pourrait sauter sur l’occasion alors que Chelsea ne discuterait qu’avec son agent pour le moment d’après Fabrizio Romano. Pour rappel, le PSG a déjà trouvé un accord avec le clan Hakimi et songe à inclure un ou deux joueurs dans l’opération afin d’obtenir l’aval de l’Inter comme le10sport.com vous l’a révélé le 8 juin dernier.

Hakimi va partir selon son agent