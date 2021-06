Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros problème sur le point de disparaitre pour Leonardo ?

Publié le 16 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Leonardo voyait les problèmes se profiler. Cependant, tout pourrait prochainement s’arranger pour le directeur sportif du PSG.

Cela n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que le PSG n’officialise l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. En effet, tout serait réglé entre les différentes parties et ne manquerait plus que la visite médicale. D’ici peu, l’Italien deviendra donc un joueur du PSG. Mais avec quel rôle ? Alors que Keylor Navas est déjà bien installé dans la capitale, la hiérarchie des gardiens parisiens fait donc énormément parler depuis plusieurs jours. Et si cela s’apparentait à un problème à gérer pour Leonardo, cela pourrait finalement ne pas être le cas.

Donnarumma-Navas, il ne restera… que l’Italien ?