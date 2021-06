Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler un nouveau gros coup à 0€ !

Publié le 15 juin 2021 à 9h10 par B.C.

Quelques jours après avoir bouclé la venue de Georginio Wijnaldum sans débourser d’indemnité de transfert, Leonardo est sur le point d’en faire de même avec Gianluigi Donnarumma, tout proche du Paris Saint-Germain.

Cet été, le PSG est bien décidé à se montrer actif sur le marché des transferts. Leonardo souhaite en effet renforcer un effectif jugé limité lors de la dernière saison, mais également montrer à Kylian Mbappé que le club se veut compétitif, alors que le Bondynois a lié sa prolongation au projet sportif parisien. Ainsi, le PSG est déjà parvenu à trouver un accord avec Georginio Wijnaldum, qui débarque libre en provenance de Liverpool, et il devrait en être de même avec Gianluigi Donnarumma. Le portier italien s’apprête à quitter l’AC Milan, et après de longues négociations, sa venue ne ferait plus de doute.

Pour Donnarumma, c’est bientôt fait