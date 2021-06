Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend un gros risque qui va faire parler dans le vestiaire !

Publié le 15 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Proche de boucler l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG aurait décidé de le mettre en concurrence avec Keylor Navas. Un gros risque pour l'équilibre du vestiaire.

Après avoir bouclé l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum, le PSG semble plus proche que jamais d'attirer Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec le portier de 22 ans, qui va débarquer libre après avoir refusé de prolonger son contrat avec l'AC Milan. Mais selon la Gazzetta dello Sport , Gianluigi Donnarumma ne sera pas prêté et sera donc en concurrence avec Keylor Navas.

Une concurrence Donnarumma/Navas ?

Sur le papier, rien d'inquiétant, au contraire même. Toutefois, Keylor Navas et surtout Sergio Rico sont très appréciés dans le vestiaire et voir la statut du premier être remis en cause, ainsi que le second poussé au départ, pourraient bien susciter l'interrogation en interne d'autant plus que les deux portiers s'entendent très bien. Reste désormais à savoir comment se passera la cohabitation.