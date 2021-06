Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante du clan Paul Pogba !

Publié le 14 juin 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG et de la Juventus en vue du prochain mercato estival. Et à en croire l'entourage de La Pioche, il ne devrait pas signer un nouveau bail avec les Red Devils.

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été. Liée aux Red Devils jusqu'au 30 juin 2022, La Pioche devrait être vendue pr sa direction cet été si elle ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédée gratuitement un an plus tard. Tombé sous le charme de Paul Pogba, Leonardo serait attentif à sa situation, prêt à frapper en cas de brèche. En plus du directeur sportif du PSG, la Juventus garderait également un oeil sur le champion du monde français. Et après plusieurs tentatives échouées, les Bianconeri espéreraient enfin rapatrier Paul Pogba. Et il semblerait que la prochaine fenêtre de transferts sera le moment idéal pour arracher le champion du monde français à Manchester United.

Pas de prolongation pour Paul Pogba ?