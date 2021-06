Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier prioritaire de Sampaoli débloqué par... un cadre du LOSC ?

Publié le 14 juin 2021 à 20h10 par A.M.

Consciente que Pol Lirola souhaite rester à l'OM, la Fiorentina s'active pour lui trouver un remplacer et semble avoir fait de Zeki Celik sa grande priorité.

Déjà très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria est sur tous les fronts. Le président de l'OM a déjà trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson tandis que le prêt de Konrad de la Fuente, avec une option d'achat obligatoire estimée à 5M€, semble plus que jamais se concrétiser. Autrement dit, le club phocéen est bien décidé à se renforcer et Jorge Sampaoli a une priorité, à savoir conserver Pol Lirola. L'OM a décidé de ne pas lever son option d'achat fixée à 12M€, afin de tenter de le recruter moins cher. Et si Pablo Longoria semblait pessimiste, la dossier évoluerait de manière positive.

La Fiorentina s'active pour Celik