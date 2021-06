Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dernier détail à régler pour la deuxième recrue de Longoria ?

Publié le 14 juin 2021 à 15h45 par A.M.

Très proche de devenir un joueur de l'OM, Konrad de la Fuente devrait être la deuxième recrue marseillaise, mais le club phocéen négocie les derniers détails du prêt de l'international américain avec le Barça.

Cet été, l'Olympique de Marseille semble bien décidé à ne pas perdre de temps pour se renforcer avec pour but d'avoir un effectif le plus fourni possible pour la reprise de l'entraînement fixée le 28 juin et ainsi compenser les nombreux départs qui ont déjà eu lieu. Dans cette optique, l'OM a déjà annoncé avoir trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, tandis que tout laisse à penser que Konrad de la Fuente sera la deuxième recrue estivale de l'OM.

Le Barça et l'OM négocient toujours les conditions du prêt pour de la Fuente