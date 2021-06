Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bouclé l'arrivée d'un attaquant du FC Barcelone !

Publié le 14 juin 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Quelques jours après avoir annoncé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, l'OM semble sur le point de boucler une nouvelle recrue. Le jeune ailier du Barça, Konrad de la Fuente, va être prêté avec option d'achat.

Pablo Longoria ne perd pas de temps pour renforcer l'effectif de l'OM. En effet, le président du club phocéen a d'ores et déjà annoncé un accord pour le transfert de Gerson. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen va débourser au total quasiment 30M€, bonus compris, dans cette opération et Flamengo conservera 25% à la revente. Mais le mercato de l'OM est encore loin d'être terminé. En effet, Pablo Longoria compte bien recruter 11 joueurs supplémentaires comme il l'a annoncé lors d'une réunion avec les principaux représentants des groupes de supporters. D'ailleurs, l'OM serait sur le point de boucler sa deuxième recrue estivale.

Konrad de la Fuente à l'OM, c'est bouclé !

En effet, dimanche soir, RAC1 a dévoilé l'intérêt de l'OM pour Konrad de la Fuente (19 ans). Le jeune ailier, pur produit de La Masia , semble d'ailleurs désormais très proche de rejoindre le club phocéen. Selon les informations de Mundo Deportivo , tout serait bouclé dans ce dossier et l'international américain devrait être prêté à l'OM avec une option d'achat obligatoire fixée à 5M€. Le contrat de Konrad de la Fuente s'achève en juin 2022, mais comme l'explique MD , le Barça a une option pour activer une prolongation automatique de deux saisons, ce qui permettra de boucler un prêt, et non un transfert définitif. Le journaliste d' ESPN , Samuel Marsden a confirmé cette information dans la foulée. De son côté, TV3 se montre un peu moins affirmatif, confirmant simplement les négociations entre l'OM et le FC Barcelone. Toutefois, la chaîne de télévision catalane assure que Jorge Sampaoli a personnellement appelé Konrad de la Fuente afin de le convaincre de le rejoindre à Marseille cet été. Déçu par son faible temps de jeu au Barça et par la place que lui accorde Ronald Koeman au sein de l'effectif professionnel, l'ailier américain aurait été convaincu par le discours de Jorge Sampaoli.

5M€, un pari risqué ?