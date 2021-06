Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un autre coup au Barça !

Publié le 14 juin 2021 à 17h10 par A.M.

En quête d'un renfort défensif d'expérience, l'OM s'intéresse à David Luiz. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria serait également à l'affût pour Samuel Umtiti.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera de recruter un nouveau défenseur central. Jorge Sampaoli souhaiterait même attirer un joueur d'expérience capable de devenir le patron de l'arrière-garde phocéenne, un rôle qu'Alvaro Gonzalez a eu dû mal à assumer la saison dernière, notamment dans la défense à trois prônée par le technicien argentin. Dans cette optique, le nom de David Luiz, en fin de contrat à Arsenal, revient avec insistance, mais l'OM aurait une autre idée en tête.

L'OM à l'affût pour Umtiti ?