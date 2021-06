Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mahrez, Silva, Laporte… Joan Laporta a fixé sa priorité à Manchester City !

Publié le 16 juin 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que plusieurs joueurs de Manchester City ont la cote au sein du FC Barcelone, Joan Laporta surveillerait particulièrement deux protégés de Pep Guardiola.

Joan Laporta promettait du changement dès son élection à la présidence du FC Barcelone, et il tient promesse. Alors que le mercato estival vient de débuter, le club culé a déjà bouclé les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson, en attendant celle imminente de Memphis Depay, et cela n’est pas fini. D’autres renforts sont espérés par les Blaugrana , et c’est à Manchester City que ces derniers pourraient trouver leur bonheur. Raheem Sterling, João Cancelo, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte ou encore Bernardo Silva seraient notamment pistés par les dirigeants du Barça, qui auraient déjà fixé leurs priorités.

Aymeric Laporte et João Cancelo très appréciés par le Barça