Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va devoir se pencher sur un nouveau gros dossier !

Publié le 16 juin 2021 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 16 juin 2021 à 11h12

En plus des chantiers en attaque et en défense, Joan Laporta va se mettre à la recherche d’un gardien. La blessure de Marc-André Ter Stegen inquiète le Barça qui souhaite couvrir ses arrières.

Dans un mercato qui démarre sur des chapeaux de roues pour le Barça, Joan Laporta est sur tous les fronts. Après avoir bouclé les arrivées de Kun Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal, le président du club catalan est en passe de conclure celle de Memphis Depay. Mais en plus de ce dossier, Joan Laporta risque de devoir se concentrer sur une nouvelle priorité : un gardien de but.

Un gardien pour pallier l’absence de Ter Stegen