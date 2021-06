Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça proche de faire une double opération ?

Publié le 16 juin 2021 à 7h30 par Th.B.

Cherchant à poursuivre son recrutement à Manchester City, le FC Barcelone se pencherait sur les dossiers Aymeric Laporte et Riyad Mahrez. Et il se trouverait que la porte soit ouverte…

En plus du recrutement d’Eric Garcia et de Sergio Agüero, Joan Laporta chercherait toujours à renforcer les secteurs défensifs et offensifs du FC Barcelone. Pour ce faire, le président du Barça songerait à Aymeric Laporte qui ne serait pour sa part pas contre l’idée de revenir en Espagne après son passage à l’Athletic Bilbao. C’est en effet l’information divulguée par The Athletic pour évoluer dans l’une des plus grandes équipes espagnoles, comprenant donc le FC Barcelone. Outre Laporte, le Barça aimerait également faire venir Riyad Mahrez de Manchester City.

Laporte et Mahrez sur le départ ?