Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Donnarumma et Hakimi, Leonardo un autre objectif XXL !

Publié le 16 juin 2021 à 13h45 par A.C.

Du côté du Paris Saint-Germain on semble préparer un mercato estival qui s’annonce légendaire.

Ça va bouger au Paris Saint-Germain. Sauf catastrophe, Gianluigi Donnarumma devrait bientôt débarquer au club. En fin de contrat avec le Milan AC, le gardien devrait rapidement passer ses visites médicales à en croire Sky Sport Italia , avec un accord total qui pourrait déjà être trouvé avant la fin de la semaine. Mais le PSG ne veut pas s’arrêter là. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Leonardo négocie actuellement avec l’Inter pour Achraf Hakimi. Un dossier très compliqué toutefois, puisque le PSG doit faire face à la concurrence de Chelsea.

Leonardo se prépare pour Varane