Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échange XXL imaginé pour Antoine Griezmann ?

Publié le 16 juin 2021 à 10h30 par B.C.

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann est incertain, le FC Barcelone pourrait se servir de l’attaquant français comme monnaie d’échange cet été pour se renforcer. Une première tentative aurait d’ailleurs eu lieu récemment avec la Juventus.

Recruté en 2019, Antoine Griezmann peine toujours à faire l’unanimité au FC Barcelone, et le retour de Joan Laporta aux affaires pourrait lui être fatal. Pour son premier mercato estival, le président blaugrana entend en effet se montrer actif et compte pour cela se séparer de plusieurs joueurs, sous la forme de transferts ou d’échanges, et Antoine Griezmann pourrait être concerné. « Barcelone veut s’en débarrasser et propose Griezmann à tous les grands clubs européens, dont la Juventus », confiait récemment le journaliste italien Luca Momblano, une stratégie qui se confirme.

Un échange Griezmann/Morata imaginé par le Barça ?