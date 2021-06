Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce joueur du Barça qui monte au créneau pour Griezmann !

Publié le 12 juin 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors qu'Antoine Griezmann a encore rencontré certaines difficultés au FC Barcelone cette saison, le Français peut compter sur le soutien de Clément Lenglet.

Le FC Barcelone s'est montré très actif depuis le début du mercato et penserait désormais à vendre. Après avoir recruté librement Sergio Agüero en provenance de Manchester City, les Blaugrana seraient optimistes pour signer gratuitement Memphis Depay. Entre la complicité de Lionel Messi et d'Agüero, et le lien qui unit Ronald Koeman et Depay, c'est Antoine Griezmann qui pourrait en faire les frais. N'étant pas régulier depuis son arrivée en Catalogne, le Français pourrait donc aller voir ailleurs cet été.

« C'est un joueur hyper important pour le Barça »