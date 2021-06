Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les confidences de Griezmann sur ses difficultés au Barça !

Publié le 10 juin 2021 à 10h00 par T.M.

Bien que ça aille mieux pour lui à Barcelone, Antoine Griezmann rencontre toujours certaines difficultés. Le Français en a d’ailleurs dit plus sur sa situation en Catalogne.

Alors que le FC Barcelone n’a pas hésité à lâcher 120M€ pour recruter Antoine Griezmann en 2019, cet investissement a fait énormément parler. En effet, alors que le Français sortait de saisons exceptionnelles avec l’Atlético de Madrid, il n’a clairement pas affiché le même niveau au Barça. En grande difficulté sur le terrain, ne trouvant pas sa place dans le vestiaire, Griezmann était vivement pointé du doigt. Et si cela a été un peu mieux pour sa deuxième saison au Barça, c’est encore loin d’être ça pour le protégé de Ronald Koeman, qui a passé d’ailleurs quelques temps sur le banc de touche.

« En 2021, je sens que ça va mieux quand même »