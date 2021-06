Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les vérités de Griezmann sur sa relation avec Messi !

Publié le 10 juin 2021 à 8h30 par T.M.

Depuis l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, les relations avec Lionel Messi sont scrutées de très près et ont souvent donné lieu à des polémiques. Cependant, à en croire le Français, tout va bien entre les deux coéquipiers.

Lionel Messi-Antoine Griezmann… Sur le papier, cette association avait tout pour faire des étincelles au FC Barcelone. Toutefois, après l’arrivée du Français en Catalogne en 2019, cela était plus compliqué que prévu. Sur le terrain, les deux joueurs n’échangeaient quasiment jamais, au point même que certaines tensions étaient évoquées par les médias. Toutefois, lors de cette saison 2020-2021, la relation entre Griezmann et Messi était nettement meilleure, pour le plus grand bonheur du Barça.

« On s'entend bien »