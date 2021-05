Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : La hache de guerre enfin enterrée entre Griezmann et Messi ?

Publié le 30 mai 2021 à 11h00 par A.C.

La relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann a toujours été un sujet très commenté du côté du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a toujours semblé trop petit pour Lionel Messi et Antoine Griezmann. Depuis son arrivée, le Français a souvent été opposé à son coéquipier, qui le pousserait vers la sortie. Récemment, la presse catalane a d’ailleurs évoqué un possible départ pour Griezmann, qui intéresserait son ancien club de l’Atlético de Madrid, mais surtout la Juventus, qui pourrait perdre Cristiano Ronaldo. Les arrivées de Sergio Aguero ou encore de Memphis Depay pourraient être des nouveaux obstacles dans la carrière catalane de Griezmann.

« Ça n’a pas toujours été fluide entre les deux, tout le monde le sait, mais... »