Mercato - Barcelone : Ronaldo, Depay... Griezmann prépare un terrible coup à Laporta !

Publié le 20 mai 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Lié jusqu'au 30 juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait prendre le large dès le prochain mercato estival. Pour pallier son possible départ, La Vieille Dame pourrait se jeter sur Antoine Griezmann. Prêt à laisser filer son attaquant français vers Turin, le Barça aimerait négocier un prêt d'un an. Toutefois, Antoine Griezman, qui ne voudrait pas quitter le club blaugrana devrait faire capoter l'opération.

La saison 2020-2021 est à oublier pour la Juventus. Actuellement cinquième de Serie A, La Vieille Dame pourrait ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle elle a été sortie dès les huitièmes de finale par Porto au cours de cet exercice. Bien que la Juve vienne de remporter la Coupe d'Italie, Cristiano Ronaldo serait prêt à prendre une décision fracassante cet été. En effet, CR7 envisagerait de quitter la Juventus lors du prochain mercato estival, soit à un an de la fin de son contrat, pour rejoindre une équipe plus ambitieuse. Et dans le cas où il changeait de cap cet été, Cristiano Ronaldo pourrait être remplacé par Antoine Griezmann à Turin.

Le Barça voudrait envoyer Antoine Griezmann à la Juventus

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce jeudi après-midi, le Barça estimerait que la Juventus pourrait s'intéresser à Antoine Griezmann en cas de départ de Cristiano Ronaldo cet été. Alors qu'il voudrait se séparer de son numéro 7, Joan Laporta croiserait donc les doigts pour voir CR7 quitter La Vieille Dame lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, le nouveau président du Barça se serait déjà préparé à ce scénario. En effet, Joan Laporta attendrait de voir Cristiano Ronaldo changer de club pour pouvoir négocier avec le Juve le départ d'Antoine Griezmann. Conscient que les Bianconeri sont, eux aussi, en grande difficulté financière à cause du coronavirus, Joan Laporta n'espérerait même pas boucler un transfert d'Antoine Griezmann vers la Juventus. Lucide, le dirigeant de l'écurie blaugrana s'imaginerait plutôt prêter son attaquant français pendant un an. Toutefois, il tiendrait à ce que son homologue turinois, Andrea Agnelli, paye l'intégralité du salaire d'Antoine Griezmann la saison prochaine. Ainsi, Joan Laporta pourrait faire des grosse économies sur le plan financier et s'offrir les services de Sergio Agüero (Manchester City) ainsi que de Memphis Depay (OL) - tous deux en fin de contrat le 30 juin - pour pallier le départ d'Antoine Griezmann sportivement. Toutefois, tous les espoirs de Joan Laporta pourraient être réduits à néant à cause d'Antoine Griezmann, lui-même.

Antoine Griezmann totalement contre l'idée de quitter le Barça ?