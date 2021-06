Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lautaro Martinez envoie un message clair à Laporta !

Publié le 16 juin 2021 à 8h30 par A.D.

Depuis de longs mois, le FC Barcelone serait sur les traces de Lautaro Martinez. Malgré l'arrivée de Sergio Agüero, Joan Laporta penserait toujours à recruter le buteur de l'Inter. Interrogé sur l'avenir de son poulain, Alejandro Camaño a lâché toutes ses vérités.

Pour pallier le départ de Luis Suarez vers l'Atlético l'été dernier, le FC Barcelone aurait coché le nom de Lautaro Martinez il y a de longs mois. Bien qu'il n'ait pas réussi à boucler l'arrivée du buteur argentin lors des deux dernières fenêtres de transferts, le Barça n'aurait pas oublié l'idée de le recruter, et ce, malgré la signature de Sergio Agüero. Alors que Joan Laporta pourrait tenter de s'offrir Lautaro Martinez lors du prochain mercato estival, l'agent Alejandro Camaño a fait un point complet sur la situation de son protégé.

«Il n'y a toujours rien de concret, on verra ce que veut Lautaro»