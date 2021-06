Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aymeric Laporte prêt à prendre une grosse décision pour son avenir ?

Publié le 16 juin 2021 à 13h00 par B.C.

Dans le viseur du FC Barcelone, Aymeric Laporte serait insatisfait de sa situation à Manchester City et envisagerait de partir.

Alors que Samuel Umtiti n’est plus désiré et que Clément Lenglet pourrait être cédé en cas d’offre satisfaisante, le FC Barcelone est à la recherche d’un nouveau défenseur central, après l’arrivée d’Eric Garcia en provenance de Manchester City. Et encore une fois, c’est chez les Skyblues que Joan Laporta pourrait aller piocher. D’après la presse étrangère, le Barça en pincerait pour Aymeric Laporte, en manque de temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola. Une situation qui pourrait d’ailleurs inciter l’international espagnol à changer d’air durant le mercato estival.

Laporte songe à quitter City