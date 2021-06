Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG définitivement fixé pour l’arrivée de Lionel Messi ?

Publié le 16 juin 2021 à 16h30 par Bernard Colas

Désireux de claquer la porte l’été dernier, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail prenant fin le 30 juin prochain. Une situation qui n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Cependant, c’est bien au FC Barcelone que l’on devrait retrouver l’Argentin la saison prochaine.

Cela fait bientôt un an que Lionel Messi a provoqué un séisme en Catalogne. Mécontent de la gestion sportive du club et de la cohabitation avec Josep Maria Bartomeu, président de l’époque, l’Argentin avait affiché au grand jour ses envies de départ, sans pour autant parvenir à ses fins. Néanmoins, Lionel Messi n’a pas prolongé son contrat pour autant et se rapproche à grand pas, officiellement, de la sortie. À partir du 1er juillet, le sextuple Ballon d’Or ne sera plus engagé avec le Barça, et donc libre de rejoindre le club de son choix, ce qui n’a pas échappé au PSG. Dès le mois de janvier, Leonardo annonçait dans les colonnes de France Football suivre attentivement l’évolution de la relation entre Lionel Messi et le FC Barcelone en attendant une possible offensive de l’écurie parisienne : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. (…) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où… » Depuis, le club culé est parvenu à se rapprocher de Lionel Messi par le biais de Joan Laporta, élu président en mars dernier. Comme vous l’avait révélé le10sport.com à cette époque, les chances de voir la star catalane prolonger avec Laporta aux manettes sont bien plus élevées, et cela en prend clairement le chemin.

Tout serait déjà calé entre le Barça et Messi

Interrogé au début du mois par L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi en avait rajouté une couche sur le cas Lionel Messi : « Je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit (depuis le 1er janvier) de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG, tous. » Sans l’avouer clairement, le président du PSG laissait alors entendre que le dossier Messi restait ouvert dans les bureaux de la direction. Mais du côté du Camp Nou, la tendance semble avoir évolué. Ces dernières semaines, plusieurs médias étrangers, à l'instar de Sky Sport , ont indiqué que Lionel Messi allait finalement prolonger son bail afin de finir sa carrière européenne au Barça. Un contrat de 10 ans est même évoqué par certaines sources, permettant à La Pulga d’occuper un rôle d’ambassadeur une fois sa carrière de joueur terminée sans compromettre pour autant une éventuelle pige du côté de la MLS, probablement dans la franchise de David Beckham, l'Inter Miami. Le média argentin Doble Amarilla annonçait il y a quelques jours que ce nouvelle entente pourrait permettre au numéro 10 de percevoir la somme de 240M€ versées en quatre ans. À en croire le journaliste José Alvarez, Lionel Messi aurait déjà donné son aval à Joan Laporta, et tout serait calé entre les deux hommes, ne manquant plus que la signature de l’attaquant sur son nouveau contrat. Pour autant, les supporters du Barça restent sur leurs gardes, d’autant que l’absence de Lionel Messi sur la présentation de la nouvelle tunique domicile des Blaugrana pour la saison prochaine s’est fait remarquer.

