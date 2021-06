Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle opération à la Donnarumma déjà étudiée par Leonardo ?

Publié le 16 juin 2021 à 15h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma se rapproche inexorablement du Paris Saint-Germain, mais Leonardo semble déjà penser à un autre gros dossier...

C’est ce qu’on peut appeler un coup de maître. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, si ce n’est le meilleur, Gianluigi Donnarumma devrait être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain à en croire Sky Sport Italia . Le gardien du Milan AC est en fin de contrat et ne va donc rien couter en termes d’indemnité de transferts au PSG, qui semble avoir battu la concurrence de la Juventus et du FC Barcelone. L'arrivée de Donnarumma pourrait d’ailleurs faire bouger les choses, puisque Keylor Navas est déjà en place et a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2024. La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé qu’il devrait partir, refusant de jouer sa place de titulaire avec l’international italien.

Kessié, le profil qui manque au PSG

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma à 0€ pourrait bien en appeler une autre. Il Corriere dello Sport a en effet annoncé fin mai que le Paris Saint-Germain se serait renseigné pour Franck Kessié, milieu de terrain du Milan AC et coéquipier de Donnarumma jusqu’à cette saison. L’Ivoirien serait un renfort de poids pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui semble être l’un des principaux chantiers de Leonardo actuellement. Mais une approche cet été ne semble pas vraiment propice, parce que le directeur sportif du PSG pourrait monter attendre, pour mieux attaquer.

