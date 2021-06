Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ne lâche rien pour Mbappé !

Publié le 16 juin 2021 à 16h45 par A.M.

Bien que Kylian Mbappé ait affirmé qu'il était concentré sur l'Euro, cela n'empêche pas que les discussions se poursuivent entre le PSG en son entourage pour la prolongation de son contrat.

Kylian Mbappé a décidé d'encore repoussé sa décision concernant son avenir alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2022. Récemment interrogé sur son avenir, l'attaquant champion du monde a expliqué qu'il était focalisé sur l'Euro. « Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe », expliquait Kylian Mbappé avant le début de l'Euro, en conférence de presse. Malgré tout, son entourage est sur tous les fronts.

Les discussions se poursuivent entre le PSG et le clan Mbappé