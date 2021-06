Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste défensive !

Publié le 16 juin 2021 à 18h10 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM multiplie les pistes et s'intéresserait désormais à Milos Veljkovic qui évolue au Werder Brême, relégué en deuxième division allemande

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera de se renforcer dans le secteur défensif. Et pour cause, Duje Caleta-Car devrait être vendu tandis que Pablo Longoria n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert définitif de Leonardo Balerdi. Dans cette optique, l'OM souhaite recruter au moins deux axiaux compte tenu du fait que Jorge Sampaoli utilise un système à trois défenseurs centraux. Dans cette optique, les noms de David Luiz, William Saliba, Loïc Badé ou encore Leonardo Balerdi, dont le transfert définitif est encore espéré, circulent ces derniers jours.

L'OM s'intéresse à Milos Veljkovic