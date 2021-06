Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez aurait fait une demande retentissante à Kylian Mbappé !

Publié le 16 juin 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé serait plus que jamais sur les tablettes du Real Madrid. Pour avoir une chance de rafler la mise et ne pas froisser le PSG, avec qui il entretiendrait une relation forte, Florentino Pérez voudrait que le champion du monde français lance un énorme ultimatum à Nasser Al-Khelaïfi.

Arrivé lors de l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé aurait snobé le Real Madrid pour rejoindre la capitale française. En effet, le club merengue aurait également souhaité s'offrir les services du champion du monde français, mais ce dernier a préféré dominer en Ligue 1 et dans son pays natal avant de s'exporter et aller à la conquête de l'Europe. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait très bientôt faire ses valises et débuter cette deuxième étape. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, Nasser Al-Khelaïfi pourrait être contraint de le vendre dès cet été s'il ne parvient pas à le prolonger. Et pour éviter ce terrible scénario, Leonardo s'active en coulisse pour que Kylian Mbappé rempile avec le PSG. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a lancé les négociations avec le clan Mbappé il y a de longues semaines. Toutefois, l'ancien de l'AS Monaco fait trainer les choses et joue clairement la montre. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé souhaite rester maitre de son destin. Pour cette raison, il ne compte en aucun cas signer un contrat de longue durée avec le PSG, à moins qu'une clause pour faciliter son départ ne soit négociée. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, en embuscade pour récupérer Kylian Mbappé dès cet été.

Pérez voudrait que Mbappé lance un énorme ultimatum à Al-Khelaïfi